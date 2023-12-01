Диспансерное наблюдение за работниками введут в 2024 году

Фото: depositphotos/GeorgeRudy

Диспансерное наблюдение за работниками с отдельным тарифом системы обязательного медицинского страхования (ОМС) введут в России в 2024 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Она объяснила, что подобное наблюдение может быть организовано медицинским подразделением работодателя во взаимодействии с близлежащей медицинской организацией и путем заключения договора с медорганизацией.

По ее информации, в программе с отдельным тарифом ОМС также предусмотрена диспансеризация мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья. Добавляется, что конституция закрепляет за гражданами равное право на получение медпомощи.

"С целью его соблюдения <...> вводим отдельный порядок предоставления подушевого норматива на равных с другими организациями условиях", – подчеркнула Голикова.

Ранее большинство россиян (83%) отметили важность заботы об их здоровье со стороны работодателя. Так, 76% опрошенных заявили, что в качестве заботы хотели бы оплату расширенного полиса ДМС, 41% назвали скидки от работодателя на занятия фитнесом, йогой и плаванием.

"Жизнь в большом городе": плановая диспансеризация