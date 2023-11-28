Большинство россиян заявили о важности заботы работодателя об их здоровье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Большинство россиян (83%) отметили важность заботы об их здоровье со стороны работодателя. Об этом сообщает RT, ссылаясь на данные совместного исследования аналитиков сервиса "Работа.ру" и "СберСтрахование".

Так, 76% опрошенных заявили, что в качестве заботы хотели бы оплату расширенного полиса ДМС, 41% назвали скидки от работодателя на занятия фитнесом, йогой и плаванием. Также 32% респондентов хотели бы предоставление сотрудникам здоровых перекусов, еще 8% – организацию утренних тренировок.

По данным исследования, большинство россиян (83%) заботятся о своем здоровье самостоятельно, 65% из них следят за самочувствием, 51% периодически ходят к врачу.

В опросе отмечается, что менее половины респондентов (46%) придерживаются здорового питания, 41% принимают витамины и БАДы. Около трети (37%) решили отказаться от вредных привычек или начали заниматься спортом (34%). Менее популярными вариантами стали чтение книг о здоровом образе жизни (17%) и закаливание (7%).

Всего в проведенном исследовании поучаствовали 3,5 тысячи совершеннолетних граждан РФ из всех регионов страны.

По данным hh.ru, почти в каждой третьей российской компании не заботятся о здоровье сотрудников. Однако 75% фирм хотели бы внедрить для работников программы ДМС, сообщает News.ru.

Как показал опрос, ДМС есть у 37% компаний в РФ, при этом в каждой четвертой организации устраивают для сотрудников спортивные мероприятия. Также 23% опрошенных работодатель оплачивает фитнес или спортзал, диспансеризация доступна сотрудникам 22% компаний. Отправить работников на лечение в санатории имеют возможность 14% организаций, при этом программы восстановления после травмы или тяжелой болезни есть только в 7% компаний.

Программа психологической поддержки отсутствует у 64% работодателей, из них 69% хотели бы проводить мастер-классы по личностному развитию, которые пока делают лишь 15% компаний. В формате онлайн психологическая помощь доступна в 8% организаций, консультации корпоративного психолога есть в 5% случаев. Программы измерения стресса существуют в 4% фирм, как и горячая линия поддержки.

В свою очередь, сервис "Авито Работа" провел собственное исследование, согласно которому 73% россиян при поиске работы обращают внимание на репутацию работодателя. Об этом сообщает "Радио 1".

В опросе поучаствовали 10 тысяч человек, из них 66% сказали, что регулярно отслеживают вакансии на сайтах по поиску работы. Для большинства опрошенных (73%) самый важный критерий – репутация компании. Кроме того, 57% респондентов ответили, что при поиске работы читают отзывы бывших или нынешних сотрудников в интернете, 45% обращают внимание на рекомендации друзей, 31% смотрят на профиль компании, 29% проверяют рейтинг работодателя на job-платформе, 27% изучают сайт компании.

При этом, 65% респондентов отметили, что не доверяют компании, если у их знакомых был негативный опыт. Еще 52% подчеркнули, что на отношение к организации влияют негативные отзывы или их отсутствие, 34% обращают внимание на сайт, не вызывающий уверенности, для 32% опрошенных важным критерием является отсутствие подтверждения пройденной проверки профиля работодателя на платформе для поиска работы.

На наличие отметки о достоверности реквизитов компании-работодателя в профиле на работных сайтах обращают чаще всего жители Красноярска (41%), Санкт-Петербурга (39%), Казани (38%) и Новосибирска (37%), а также в равной степени представители сегментов IT, консалтинга, медицины, фитнеса (38%) и банкинга (37%).

Ранее аналитики сообщили о росте спроса на многозадачных сотрудников в три раза. Уточняется, что больше всего в многозадачных сотрудниках нуждаются культурные организации, предприятия ЖКХ, некоммерческие организации, учреждения образования, сферы строительства, финансов, сельского хозяйства, а также гостиницы, рестораны и производства лесной и деревообрабатывающей промышленности.

Эксперты назвали главные психологические проблемы в рабочем коллективе