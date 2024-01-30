Юрист рассказала, изменится ли зарплата россиян из-за февральских праздников

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Зарплата россиян, получающих оклад, не уменьшится из-за длинных выходных в феврале. Об этом Москве 24 рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетный юрист столицы Елена Рыбакова.

Ранее в Роструде напомнили о том, что в конце февраля граждан ожидает сокращенная рабочая неделя. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества. В 2024 году 23 февраля выпадает на пятницу. Таким образом, россияне, работающие по пятидневке, будут отдыхать три дня подряд.

По словам Рыбаковой, не стоит переживать, что это негативно скажется на заработке.





Елена Рыбакова заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетный юрист Москвы Наличие в календаре нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, которые получают должностной оклад. Поэтому их заработок никак не уменьшится. Они получат столько же, сколько и в предыдущем месяце.

"Работникам с фиксированным окладом необходимо отработать норму часов за соответствующий период по производственному календарю. Выходные и праздничные дни в норму часов не включаются. Поэтому такие работники из-за длинных выходных никак не пострадают", – объясняет эксперт.

Если же сотрудника привлекают к труду в праздники, то оплата производится в повышенном размере. Или по желанию работника ему будет предоставлен другой день отдыха. Специалистам со сменным графиком также положена повышенная оплата, если они выходят на работу в праздники.





Елена Рыбакова заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетный юрист Москвы В непрерывно действующих организациях применяется сменный режим работы. Если по графику сменности рабочий день выпадает на нерабочий праздничный, то оплата должна производиться не менее чем в двойном размере.

Ранее юрист Анастасия Билялова напомнилa россиянам о предстоящих в этом году трех шестидневных рабочих неделях. Первая выпадает на даты с 22 по 27 апреля. Вторая – с 28 октября по 2 ноября, а третья – с 23 по 28 декабря. Это связано с переносом выходных в 2024 году, уточнила эксперт.

