Россиян предупредили о трех шестидневных рабочих неделях в 2024 году

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В 2024 году россиян ждут несколько длинных выходных и три шестидневных рабочих недели. Об этом Москве 24 рассказала юрист Анастасия Билялова.

По ее словам, выходные дни 6 и 7 января 2024 года, которые являются праздничными, были перенесены на 10 мая и 31 декабря соответственно.

"Также будут перенесены выходные дни с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля, и с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля. С субботы, 28 декабря, выходной будет перенесен на понедельник, 30 декабря. Таким образом, в этом году россиян ждут три шестидневных рабочих недели, после которых следуют длинные выходные", – пояснила эксперт.

В частности, шестидневка ожидает российских сотрудников с 22 по 27 апреля, с 28 октября по 2 ноября и с 23 по 28 декабря.





Анастасия Билялова юрист В этом году, помимо обычных выходных дней, россияне будут отдыхать с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, с 3 по 4 ноября и с 29 по 31 декабря.

Если сотрудника привлекают к работе в праздник, она должна оплачиваться не менее чем в двойном размере. Если работник согласен, вместо оплаты ему может быть предоставлен другой день отдыха, добавила юрист.

"Для тех, кто трудится по сменному графику, компенсация работы в праздничные дни будет отличаться. Если работа в праздник была выполнена в рамках обычной нормы рабочего времени, то заменить этот день на двойную оплату и дополнительный день отдыха нельзя. А вот если работа в праздник производилась сверх обычной нормы рабочего времени, то работник сам решает, получить ли ему двойную оплату или одинарную оплату плюс день отдыха", – уточнила Билялова.





Анастасия Билялова юрист Важное отличие праздничных дней от обычных выходных – они не расходуют дни отпуска. Например, если кто-то захотел отдохнуть с 19 февраля две недели, то заявление на отпуск можно писать на 13 оплачиваемых дней либо 14, но фактически отгулять 15.

Ранее юрист, почетный адвокат России Никита Филиппов рассказал, имеет ли сотрудник право отказаться от сверхурочной работы. По словам эксперта, привлечь работников к такой деятельности в большинстве случаев можно только с их письменного согласия. К исключениям из этого правила, например, относятся ситуации, когда речь идет об устранении последствий катастрофы, стихийного бедствия либо производственной аварии.

