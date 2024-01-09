09 января, 18:56Общество
Россиян предупредили о трех шестидневных рабочих неделях в 2024 году
Фото: depositphotos/belchonock
В 2024 году россиян ждут несколько длинных выходных и три шестидневных рабочих недели. Об этом Москве 24 рассказала юрист Анастасия Билялова.
По ее словам, выходные дни 6 и 7 января 2024 года, которые являются праздничными, были перенесены на 10 мая и 31 декабря соответственно.
"Также будут перенесены выходные дни с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля, и с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля. С субботы, 28 декабря, выходной будет перенесен на понедельник, 30 декабря. Таким образом, в этом году россиян ждут три шестидневных рабочих недели, после которых следуют длинные выходные", – пояснила эксперт.
В частности, шестидневка ожидает российских сотрудников с 22 по 27 апреля, с 28 октября по 2 ноября и с 23 по 28 декабря.
Если сотрудника привлекают к работе в праздник, она должна оплачиваться не менее чем в двойном размере. Если работник согласен, вместо оплаты ему может быть предоставлен другой день отдыха, добавила юрист.
"Для тех, кто трудится по сменному графику, компенсация работы в праздничные дни будет отличаться. Если работа в праздник была выполнена в рамках обычной нормы рабочего времени, то заменить этот день на двойную оплату и дополнительный день отдыха нельзя. А вот если работа в праздник производилась сверх обычной нормы рабочего времени, то работник сам решает, получить ли ему двойную оплату или одинарную оплату плюс день отдыха", – уточнила Билялова.
Ранее юрист, почетный адвокат России Никита Филиппов рассказал, имеет ли сотрудник право отказаться от сверхурочной работы. По словам эксперта, привлечь работников к такой деятельности в большинстве случаев можно только с их письменного согласия. К исключениям из этого правила, например, относятся ситуации, когда речь идет об устранении последствий катастрофы, стихийного бедствия либо производственной аварии.
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