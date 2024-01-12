В Московской федерации профсоюзов рассказали, что делать при задержке зарплаты

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При задержке зарплаты работник может обратиться в контролирующие органы. Об этом Москве 24 рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

По ее словам, работодатель не имеет права задерживать зарплату сотруднику ни при каких обстоятельствах. "Если зарплату задержали, работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам, если она есть в организации, в профсоюз, государственную трудовую инспекцию и в прокуратуру. Также сотрудник имеет право обратиться в суд", – перечисляет эксперт.





Валентина Захаренкова заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Если работодатель задержал выплату заработной платы на срок более 15 дней, то работник вправе приостановить работу. Он пишет соответствующее заявление и направляет его начальству.

За задержку зарплаты работодатель обязан выплатить работнику компенсацию. "Ее размер составляет не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ от невыплаченных сумм за каждый день задержки", – пояснила Захаренкова.

За невыплату зарплаты для работодателя предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Последняя может наступить, если начисления работникам не производились более двух месяцев.

Ранее россиянам рассказали, как действовать при незаконном увольнении. В первую очередь рекомендуется собрать все доказательства этого факта. Например, записать на аудио разговоры с руководством, сохранить себе рабочую переписку и попросить коллег стать свидетелями в суде. Если от работника требуют письменные объяснения проступка, необходимо изложить собственную позицию без эмоций, а в приказе об увольнении поставить отметку о несогласии. Затем нужно подать в суд заявление с требованием о восстановлении на рабочем месте и оплате вынужденного прогула.

