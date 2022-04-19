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Общество

19 апреля, 19:02

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Эксперт рассказала, сколько заплатят при увольнении из-за закрытия предприятия

У нас закрыто: сколько должны заплатить сотруднику при увольнении
обществоэксклюзив

Фото: depositphotos/boggy22

Юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала Москве 24, что при ликвидации предприятия работодатель должен выплатить сотруднику два оклада.

При увольнении в связи с ликвидацией возможны два варианта. Первый по стандартной схеме: выплата выходного пособия при увольнении и двух заработков на период трудоустройства. И второй вариант – это выплата сразу двух заработков до момента окончания ликвидации.
Ольга Петрова
эксперт по трудовому праву

Кроме того, если бывший сотрудник не смог найти новую работу в течение трех месяцев, организация обязана выплатить ему еще один оклад, отмечает юрист.

Если же работника уведомили о ликвидации предприятия, но не заплатили, он вправе обратиться в суд, говорит эксперт по трудовому праву Ольга Петрова.

"Пока не будут выполнены все обязанности перед работниками, собственнику не дадут быть исключенным из реестра. Чем дольше он будет в реестре, тем дольше он несет ответственность", – объяснила специалист в интервью с Москвой 24.

Эксперт отмечает, что некоторые недобросовестные работодатели могут попросить своих сотрудников при ликвидации предприятия уволиться по собственному желанию. В данном случае никаких дополнительных выплат такие работники уже не получат, предупреждает Петрова.

Ранее рискующим остаться без работы россиянам разрешили, не дожидаясь непосредственного увольнения, обращаться в службы занятости. До этого такая возможность была только у тех, с кем работодатель расторг договор.

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