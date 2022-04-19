Эксперт рассказала, сколько заплатят при увольнении из-за закрытия предприятия

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Юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала Москве 24, что при ликвидации предприятия работодатель должен выплатить сотруднику два оклада.
Кроме того, если бывший сотрудник не смог найти новую работу в течение трех месяцев, организация обязана выплатить ему еще один оклад, отмечает юрист.
Если же работника уведомили о ликвидации предприятия, но не заплатили, он вправе обратиться в суд, говорит эксперт по трудовому праву Ольга Петрова.
"Пока не будут выполнены все обязанности перед работниками, собственнику не дадут быть исключенным из реестра. Чем дольше он будет в реестре, тем дольше он несет ответственность", – объяснила специалист в интервью с Москвой 24.
Эксперт отмечает, что некоторые недобросовестные работодатели могут попросить своих сотрудников при ликвидации предприятия уволиться по собственному желанию. В данном случае никаких дополнительных выплат такие работники уже не получат, предупреждает Петрова.
Ранее рискующим остаться без работы россиянам разрешили, не дожидаясь непосредственного увольнения, обращаться в службы занятости. До этого такая возможность была только у тех, с кем работодатель расторг договор.
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