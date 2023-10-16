Юрист объяснил, что делать работнику, если его незаконно увольняют

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Адвокат Владимир Атапин объяснил, что делать работнику, если его незаконно увольняют, сообщает "Газета.ру".

По его словам, в этом случае в первую очередь нужно собрать максимальное количество доказательств того, что увольнение является незаконным – сохранить рабочую переписку, сделать аудиозаписи разговоров с руководителем, договориться с коллегами о том, чтобы они выступили свидетелями в суде.

Если работодатель затребует письменные объяснения о совершении проступка, работнику нужно без эмоций изложить свою позицию. Затем в приказе об увольнении надо поставить отметку о несогласии. По словам эксперта, достаточно будет написать "не согласен".

Следующий шаг – обращение в суд с заявлением о восстановлении на работе и оплате вынужденного прогула. На оспаривание увольнения дается всего один месяц с даты получения трудовой книжки или ознакомления с приказом об увольнении.

При обращении в суд по трудовым спорам работник обладает некоторыми привилегиями – он освобождается от уплаты госпошлины и не обязан представлять доказательства незаконности увольнения. Кроме того, он может подать иск по месту жительства либо по месту нахождения организации или ее филиала.

Последнее время трудовая инспекция и прокуратура внимательно относятся только к случаям производственного травматизма, а по всем остальным нарушениям трудовых прав обычно рекомендуют работникам обращаться сразу в суд.

Работник не обязан доказывать законность увольнения. Предоставить доказательства того, что увольнение являлось обоснованным, должен работодатель.

Атапин обратил внимание, что если суд признает увольнение незаконным и восстановит сотрудника на работе, то работодатель будет обязан оплатить все время вынужденного прогула. Поскольку же судебные процессы длятся порядка шести месяцев, при восстановлении на рабочем месте гражданин получает значительную сумму.

Ранее юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала о необходимости обращать внимание на пометки в трудовой книжке потенциального соискателя в процессе поиска нового сотрудника. Кроме того, уместно проверить данные о человеке на сайте судов.