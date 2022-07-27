В Минфине РФ разъяснили предложенный порядок налогообложения работающих за рубежом россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российские сотрудники, работающие в иностранных филиалах компаний России, не подпадут под предложение Минфина обязать работающих удаленно из-за рубежа россиян платить налоги в РФ, сообщается на сайте ведомства.

"Основная цель предложенных изменений в Налоговый кодекс РФ – исключить практику неуплаты (оптимизации) НДФЛ с выплат дистанционным работникам, которые не получают статус налогового резидента ни в одном государстве или получают такой статус в низконалоговой юрисдикции. Это искусственно делает работу в России на российские компании – как в офисе, так и удаленно – менее привлекательной по сравнению с такой же работой, но дистанционно за пределами страны", – отметили в министерстве.

При этом существующие принципы налогообложения остаются прежними вне зависимости от очной или дистанционной формы трудовой деятельности.

Ранее Минфин предложил обязать россиян, которые работают удаленно из-за рубежа, платить налоги в РФ.

В законопроекте, подготовленном министерством, предлагается уточнить, что выплачиваемые российскими работодателями вознаграждения дистанционным сотрудникам, которые находятся за пределами РФ, относятся к доходам от отечественных источников.

В Минфине подчеркнули, что на сегодняшний день многие граждане РФ проживают за рубежом, работая на российские компании дистанционно. При этом, находясь за пределами страны свыше 183 дней в году, граждане теряют налоговое резидентство России.

