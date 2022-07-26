Минфин предложил обязать работающих за рубежом россиян платить налоги в РФ

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Минфин предложил обязать россиян, которые работают удаленно из-за рубежа, платить налоги в РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
В законопроекте, подготовленном Минфином, предлагается уточнить, что выплачиваемые российскими работодателями вознаграждения дистанционным сотрудникам, которые находятся за пределами РФ, относятся к доходам от отечественных источников.
В Минфине подчеркнули, что на сегодняшний день многие граждане РФ проживают за рубежом, работая на российские компании дистанционно. При этом, находясь за пределами страны свыше 183 дней в году, граждане потеряют налоговое резидентство России.
Также проектом закона устанавливаются нормативы для освобождения от налогообложения компенсационных выплат при оплате удаленным сотрудникам расходов, связанных с использованием ими всего необходимого для работы.
Кроме того, Минфин уточняет вопросы, связанные с налогами с доходов россиян по иностранным ценным бумагам.
Ранее Минфин предложил освободить от НДФЛ выплаты при увольнении. Такая же мера рассматривается в отношении иных компенсационных выплат.
Замминистра финансов Алексей Сазанов рассказал, что сейчас законом предусмотрены как выплаты при увольнении, так и компенсационные выплаты, но в первом случае следует освобождение от НДФЛ в размере трех окладов.
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