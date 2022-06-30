В Госдуме предложили увеличить размер не облагаемой налогом материальной помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить размер не подлежащей налогообложению материальной помощи работникам. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария, адресованное вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

"В качестве принимаемых мер поддержки граждан в условиях существующей экономической обстановки прошу вас рассмотреть возможность увеличения предела освобождаемой от налогообложения суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам", – написал Сухарев.

Он напомнил, что на сегодняшний день от уплаты НДФЛ освобождается суммарно только 4 тысячи рублей матпомощи, полученных за год. По его словам, этот предел необходимо поднять до 15 тысяч рублей.

Вместе с тем следует разработать специальный механизм, который позволил бы контролировать соблюдение работодателями прав своих сотрудников в вопросе оплаты труда, подытожил депутат.

Ранее Минфин РФ предложил ввести новые льготы при уплате подоходного налога. Речь идет в том числе об освобождении от налогообложения выплаты выходного пособия, среднемесячного заработка на период трудоустройства и иных компенсационных выплат при увольнении работника.

