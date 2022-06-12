В партии "Справедливая Россия – За правду" предложили повысить НДФЛ для сверхбогатых

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ

Глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов заявил о необходимости повысить налоги для сверхбогатых до 18% от доходов свыше 50 миллионов рублей в год.

"Мы предлагаем принять поправки в Налоговый кодекс, которые позволят собирать дополнительные налоги. Считаю, что сверхбогатые люди должны платить 18% от доходов более 50 миллионов рублей в год", – написал он в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что россияне с доходом более 5 миллионов рублей в год с 2021 года платят повышенные налоги в размере 15%.

Политик также предложил полностью освободить от уплаты НДФЛ лиц с доходами ниже прожиточного минимума. Он отметил, что за чертой бедности в РФ проживают порядка 20 миллионов человек.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с идеей освободить от уплаты налога на доход от сделок по продаже унаследованной недвижимости. Свое предложение он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Парламентарий подчеркнул, что по закону гражданин может продать унаследованное недвижимое имущество только по истечении трех лет владения этой собственностью. По его словам, такая норма создает трудности для наследников, уже имеющих собственное жилье и изначально планирующих продажу полученного наследства.