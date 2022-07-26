Счетная палата не поддержала повышение НДФЛ на доходы свыше 50 млн руб

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Счетная палата из-за отсутствия необходимых расчетов не поддержала законопроект об увеличении подоходного налога на заработок свыше 50 миллионов рублей в год. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ.

"Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация предполагаемых решений повлечет увеличение доходов консолидированного бюджета РФ. Однако расчет дополнительных доходов не представлен. На основании изложенного законопроект не поддерживается", – приводит газета заключение аудиторов.

По словам авторов инициативы, законопроект направлен на снижение социального неравенства и уровня бедности за счет "перераспределяемых путем дополнительного налогообложения сумм налога на доходы физлиц". Уточняется, что данный налог предлагалось платить россиянам и иностранцам с доходов от трудовой деятельности по найму и в виде процентов по банковским вкладам.

Ранее Минфин предложил освободить от НДФЛ выплаты при увольнении. Такая же мера рассматривается в отношении иных компенсационных выплат.

Замминистра финансов Алексей Сазанов рассказал, что сейчас законом предусмотрены как выплаты при увольнении, так и компенсационные выплаты, но в первом случае следует освобождение от НДФЛ в размере трех окладов.

Еще до этого ведомство выступило с предложением не облагать налогом выплаты выходного пособия, среднемесячного заработка на период трудоустройства, а также распространить право на социальный налоговый вычет на оплату медицинских услуг, оказанных детям, признанным недееспособными по решению суда.

