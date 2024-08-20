Переменная облачность с дождем прогнозируется в Москве 20 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность и местами кратковременный дождь ожидаются в Москве во вторник, 20 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 24 до 26 градусов, в Подмосковье – от 22 до 27 градусов. Ночью температура в столице понизится до 12 градусов, в области – до 9 градусов.

Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

К концу текущей недели водоемы в Москве могут прогреться до 20 градусов тепла, а отдельные малопроточные озера и водоемы со слабым течением – до 21 градуса.

По ожиданиям синоптиков, конец августа и начало сентября будут ясными и солнечными с вероятностью 70–80%. В частности, в среду и четверг, 21 и 22 августа, будет солнечная погода без осадков.