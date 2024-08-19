Солнечная погода ожидается в Москве в конце августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Конец августа и начало сентября будут ясными и солнечными с вероятностью 70–80%, такой прогноз для жителей Москвы и Подмосковья сделал глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, сообщает "Радио 1".

"Нас ждет продолжение лета. Но я бы не сказал, что жаркое", – отметил эксперт.

По его словам, жаркое 19 августа сменится дождливым 20-м числом, а температура упадет до 23–24 градусов. Однако в среду и четверг, 21 и 22 августа, будет солнечная погода без осадков.

"Следующий кратковременный приступ дождливой погоды будет пару часов и температура снизится до 21–22 градусов, – сказал Шувалов.

Ранее синоптики назвали очень жарким первый день текущей недели. По их данным, столбики термометра 19 августа поднимутся до 29 градусов, что на 7 выше нормы августа. В результате этот день станет самым теплым на текущей неделе.

