Синоптик Вильфанд: столичные водоемы прогреются до 20–21 градуса к концу следующей недели

Фото: Москва 24/Никита Симонов

К концу следующей недели водоемы в Москве прогреются до 20 градусов тепла, а отдельные малопроточные озера и водоемы со слабым течением – до 21 градуса, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Конечно, в воде будет находиться комфортнее, но для кого-то это все равно прохладно, кто-то захочет просто посидеть у воды, хотя, думаю, найдутся желающие и искупаться", – цитирует синоптика Агентство "Москва".

На сегодняшний день температура столичных водоемов не превышает 18 градусов, добавил Вильфанд, подчеркнув, что на это сильно влияют ночные температуры.

"Когда ночи прохладные, как на этой неделе, вода остывает и не успевает нагреться", – пояснил Вильфанд.

Метеоролог также дал прогноз на следующую неделю. По его словам, погода в городе ожидается теплая и комфортная, будет солнечно.

До этого Вильфанд обещал возвращения июльской жары 18 августа. При этом уже 19 августа столбики термометров поднимутся до 29 градусов.

По его словам, наиболее теплым днем станет 19-е число. Однако со среды, 21 августа, температура начнет падать. Она понизится до 25 градусов, после чего ночью значения будут составлять до 15 градусов.