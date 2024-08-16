Синоптик Вильфанд: температура повысится до июльских значений в Москве 18 августа

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Температура воздуха повысится до июльских значений в Москве в выходные дни и в начале будущей неделе. В понедельник, 19 августа, столбики термометров поднимутся до 29 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Предстоят очень теплые выходные дни, прежде всего заметно повысятся ночные температуры – в субботу уже 10–12 градусов. Дневные температуры в субботу будут 25–27 градусов", – цитирует его "Интерфакс".

По словам синоптика, наиболее теплым днем станет 19 августа. Однако со среды, 21 августа, температура начнет падать. Она понизится до 25 градусов, после чего ночью значения будут составлять до 15 градусов, отметил метеоролог.

"И если в воскресенье и понедельник температура на 4 градуса выше нормы, настоящий июль, то в остальные дни до конца недели – на 2 градуса выше нормы. Температура будет соответствовать климату, но начала августа", – уточнил Вильфанд.

Он добавил, что до конца следующей недели в столице ожидается погода без осадков, однако местами возможны кратковременные дожди.

Первая половина августа в Москве оказалась на 1,4 градуса холоднее обычного. Причиной этого стали прохладные ночи. При этом уже с субботы, 17 августа, ситуация кардинально изменится. До конца месяца по ночам в основном ожидается от 12 до 17 градусов тепла, а днем – от 22 до 26 градусов.

