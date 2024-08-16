Ночь на 16 августа в Москве стала самой холодной с начала лета

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура в ночь на пятницу, 16 августа, в Москве понизилась до 9,6 градуса, что стало самым минимальным значением с начала лета, сообщает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Кроме того, так прохладно в ночь на 16 августа не было последние 20 лет, тогда минимум составил 8,1 градуса", – написал он в своем телеграм-канале.

На территории Подмосковья холоднее всего было на метеостанциях в Михайловском, Черустях, Подмосковной и Ново-Иерусалиме. Там фиксировали от 5,2 до 5,6 градуса, что ближе к сентябрьским показателям, считает синоптик.

При этом днем 16 августа значения вновь вырастут до 23–25 градусов в столице и до 21–26 градусов в области, что вновь станет соответствовать климатической норме текущего августа. Июльская погода, в свою очередь, вернется в регион 19 августа, когда ожидается до 28 градусов в столице.

