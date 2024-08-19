Температура воздуха в Москве достигла июльских значений

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Температура воздуха в Москве 19 августа достигает июльских значений, а ночью ожидается тропическое тепло, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Агентством "Москва".

"Сегодня в Москве самый жаркий день недели, плюс 27–29 градусов, яркое солнце и адвекция теплых воздушных масс", – отметил эксперт.

По его словам, температура на 2 градуса выше нормы самого жаркого дня июля. В ночь на 20-е число ожидается гроза как в Москве, и в Подмосковье. Помимо этого, ожидается небольшой дождь, однако в центре столицы будет выше 22 градусов.

Июльская погода останется в столичном регионе до конца текущей недели. С 20 по 22 августа по ночам будет от 12 до 15 градусов, а днем – от 24 до 26 градусов. В пятницу, 23 августа, столбики термометров немного упадут, но все равно будут превышать норму на 2 градуса.

"В ночь на пятницу ожидается около плюс 15, в ночь на субботу (24 августа. – Прим. ред) – от 8 до 13 градусов градусов, днем – 20–24. А в воскресенье (25 августа. – Прим. ред.) опять до 25 градусов", – добавил эксперт.

Ранее синоптики прогнозировали, что конец августа и начало сентября будут ясными и солнечными для жителей Москвы и области. Вероятность стечения таких событий оценивается в 70 или 80%. При этом небольшие дожди не должны сильно повлиять на общие значения температуры.

