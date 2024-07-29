В ГД внесут проект об ограничении общего рабочего времени при ненормированном графике

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Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесут в ГД законопроект, ограничивающий время ненормированной работы 120 часами в год. Об этом со ссылкой на законопроект сообщает РИА Новости.

"С целью исключения возможности злоупотребления работодателями своим правом на применение режима ненормированного рабочего дня в ущерб законным правам и интересам работников законопроектом предлагается внести изменения, предусматривающие установление предельного количества часов переработки в режиме ненормированного рабочего дня (не выше 120 часов в год)", – указано в пояснительной записке к законопроекту.

Нилов подчеркнул, что в отличие от сверхурочных работ, продолжительность ненормированного рабочего дня на данный момент законодательно не ограничена. Согласно законопроекту, работодатель также будет обязан предоставлять дополнительные дни отпуска сотруднику в прямой зависимости от количества переработок и не менее трех дней в году. Кроме того, работодатели должны будут четко фиксировать время переработки своих сотрудников.

Данные положения не будут применяться для руководителей организаций, их заместителей и главных бухгалтеров, а также для заключивших трудовые договоры членов коллегиальных исполнительных органов организаций, поскольку организовать учет времени их работы в неурочные часы не представляется возможным.

Ранее эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала, что сотруднику могут отказать в отпуске, если даты, в которые он решил отдохнуть, не соответствуют графику. Отдых не по плану необходимо согласовать с работодателем, и он имеет право отказать, если посчитает нужным. Если же сотрудник хочет уйти в отпуск по графику, ему обязаны дать такую возможность.