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27 марта, 07:15

Общество

Роспотребнадзор опроверг массовое заражение скарлатиной в Таиланде

Роспотребнадзор опроверг массовое заражение скарлатиной в Таиланде

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В Роспотребнадзоре не подтвердили информацию о массовом заражении российских туристов скарлатиной. По данным специалистов, статистика заболеваемости остается в пределах нормы.

В Таиланде скарлатина считается контролируемым заболеванием. В прошлом году число случаев не превышало 600, а в этом среди россиян зафиксирован только один случай. Медики напоминают, что для снижения риска достаточно соблюдать элементарные правила гигиены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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