Туроператоры не получали тревожных обращений от россиян из-за протестов в Стамбуле

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Туроператоры на фоне протестов в Турции не получали тревожных обращений от находящихся в Стамбуле граждан России, отмена бронирований и снижение количества заявок на отдых не фиксируются. Об этом сообщается в телеграм-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Представители туристического бизнеса на данный момент не видят угроз для туристов в Турции. Кроме того, один из туроператоров отметил, что по состоянию на вечер 19 марта отказов и аннуляций туров в Стамбул не было, как и вопросов от туристов и туристических агентств. В другой компании сообщили о том, что бронирования туров продолжаются.

Еще один из российских туроператоров отметил, что снижения бронирований не фиксируется даже по отношению к прошлому году. Вместе с тем поступают вопросы о ситуации в турецких городах на фоне протестов.

Акции в Турции начались после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого считают главным политическим соперником лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих президентских выборах. На фоне протестов в Стамбуле ввели ограничения в туристических местах.