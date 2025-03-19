В Турции ограничили доступ к YouTube и Instagram после задержания мэра Стамбула

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В Турции ограничили доступ к социальным сетям X, TikTok, Instagram (заблокирована в РФ; принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская), а также видеохостингу YouTube. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на международную службу мониторинга интернета NetBlocks.

В материале указано, что это связано с задержанием мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Отмечается, что глава города перед задержанием опубликовал в одной из соцсетей видеообращение, где назвал свое преследование "ударом по воле народа".

Оппозиционный мэр Стамбула был задержан 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Об этом сообщила главная прокуратура города. В доме Имамоглу прошел обыск, а сам глава города был доставлен в суд в сопровождении полиции.

Ранее Стамбульский университет принял решение аннулировать диплом Имамоглу, что препятствует его выдвижению в президенты страны, так как конституция Турции позволяет баллотироваться в кандидаты на пост главы государства только лицам с законченным высшим образованием.