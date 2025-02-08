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Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для заместителя мэра Киева Виталия Кличко Петра Оленича. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины, передает ТАСС.

Оленич задержан по подозрению в незаконном завладении земельными участками. Суд назначил ему двухмесячный арест с возможностью освобождения под залог в размере 362 тысяч долларов.

Вместе с ним под стражу взяты другие фигуранты дела, включая депутата Киевского городского совета Елену Марченко.

Ранее Владимир Путин отметил, что в мире нигде нет такой коррупции, как на Украине. По его словам, украинская коррупция почти узаконена, поэтому Западу не удастся противостоять ей.

В Верховной раде заявляли, что украинский лидер Владимир Зеленский украл больше всех других президентов страны, "которые до этого воровали на Украине". По словам депутатов, офис украинского президента каждый месяц получает со всех государственных органов десятки миллионов долларов.