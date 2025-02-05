Прокуратура Молдавии задержала брата экс-президента Додона

Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

Александр Додон, брат экс-президента Молдавии, руководителя оппозиционной Партии социалистов Игоря Додона, задержан антикоррупционной прокуратурой республики после приезда из России. Об этом сообщает телеканал ТВ-8 со ссылкой на замглавы ведомства Василия Плевана.

Он заявил, что Додон помещен в изолятор Национального центра борьбы с коррупцией. Прокуратура подозревает его в незаконном обогащении. Другая информация не уточняется.

В свою очередь, экс-президент считает, что арест брата – не что иное как продолжение репрессий, которые действующий лидер Молдавии Майя Санду и ее партия "Действие и солидарность" развязали против его семьи.

"Ранее правительство подвергало репрессиям и преследованиям других членов семьи, возбуждая уголовные дела, публично унижая мою мать, жену и зятя. Теперь очередь брата", – написал он в телеграм-канале.

Додон также призвал власти республики бороться лично с ним, а не с его семьей, и выразил сожаление, что близкие ему люди "подвергаются запугиваниям и мести".

Ранее Александр Додон выступил с требованием отправить в отставку Санду и распустить парламент, который находится под контролем правящей фракции. Он обвинил их в том, что они привели страну к тяжелому кризису.

По словам брата лидера оппозиционной партии, Санду инициировала реформирование прокуратуры с целью усиления давления на оппозицию в преддверии парламентских выборов, которые ее партия, вероятно, проиграет.

Глава республики одержала победу на выборах президента прошлой осенью, однако оппозиция Молдавии не признала итоги выборов и решила оспорить их в Конституционном суде.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва не смотрит на перспективы отношений двух стран через розовые очки и осознает, что молдавские власти не проявляют интереса к развитию добрых отношений.