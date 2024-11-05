Песков заявил, что итоги президентских выборов в Молдавии нельзя считать чистыми

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Итоги президентских выборов в Молдавии нельзя считать чистыми, так как в ходе голосования было много манипуляций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так, по словам официального представителя Кремля, сотни тысяч граждан Молдавии, проживающие на территории России, были лишены права использовать "свой голос и свою возможность проголосовать", в отличие от тех, кто живет в странах Евросоюза. Кроме того, молдавские власти продолжают подвергать незаконным нападкам и давлению представителей оппозиции в стране.

"Разумеется, это не могло не оказать влияния на результаты выборов, которые <...> считать чистыми невозможно. Эти выборы не были ни демократическими, ни честными. И они были полны избирательных манипуляций", – отметил пресс-секретарь.

Также Песков подчеркнул, что своими действиями Кишинев показывает отсутствие "конструктивного подхода" к дальнейшей судьбе Приднестровья, хотя решение данной проблемы требует "серьезных усилий".

Комментируя же обвинения о якобы попытках России вмешаться в президентские выборы, Песков отметил, что подобная информация является голословной и руководство Молдавии не имеет достоверных фактов, подтверждающих это. Кроме того, он отметил, что Москва не смотрит на перспективы отношений двух стран через розовые очки и осознает, что молдавские власти не проявляют интереса к развитию добрых отношений с РФ.

Так, пресс-секретарь напомнил, что правительство Молдавии исключило российские СМИ из информационного поля в стране, что, по мнению Пескова, является прямым ограничением прав молдавских граждан на получение информации.

Первый тур президентских выборов в Молдавии состоялся 20 октября. После обработки 100% протоколов действующий президент Майя Санду получила 42,45%, а ее оппонент Александр Стояногло – 25,99%. Так как ни один кандидат не набрал более 50% голосов, второй тур выборов прошел 3 ноября.

В результате Санду выиграла выборы президента с разрывом в почти 10% от Стояногло. По итогам обработки 98,60 % бюллетеней она набрала 54,91%, а Стояногло – 45,09%. В свою очередь, оппозиция Молдавии не признала итоги выборов и решила оспорить их в Конституционном суде.