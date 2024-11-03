Глава Гагаузии Гуцул: Молдавия нарушила конституцию, ограничив права избирателей в РФ

Фото: depositphotos/frimufilms

Власти Молдавии ограничили возможность избирателей в РФ принять участие в выборах главы республики, тем самым нарушив конституцию, заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.

ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков, в которых 500 тысяч граждан государства, проживающие в РФ, могли бы проголосовать – в Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. В свою очередь МИД страны одобрил только два участка, оба в столице, и выделил лишь 10 тысяч бюллетеней, уточнила Гуцул.

"Это полная дискриминация народа и диаспоры. <...> Власти страны нарушили Конституцию Республики Молдова, где четко сказано, что каждый гражданин Молдовы имеет право избирать и быть избранным", – цитирует главу автономии РИА Новости.

Она также рассказала, что некоторые граждане Молдавии, которые проживают на Камчатке, специально прилетели в Москву, чтобы проголосовать во втором туре выборов главы государства.

Второй тур проходит в воскресенье, 3 ноября. Первый тур состоялся 20 октября. После обработки 100% протоколов Майя Санду получила 42,45%, а Александр Стояногло – 25,99%. Третье место занял лидер "Нашей партии" Ренато Усатый – 13,79%.

Между тем экс-генпрокурор Стояногло заявил, что СНГ находится в сфере интересов страны, и в случае избрания на пост главы республики, он будет выступать за укрепление связи с содружеством.