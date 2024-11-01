Песков заявил, что Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии

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Россия решительно отвергает любые обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет RT.

"Мы этого не делаем", – подчеркнул официальный представитель Кремля.

Аналогичную точку зрения высказывал ранее и Владимир Путин, заявив, что попытки обвинить РФ в организации беспорядков и дестабилизации ситуации где-либо являются полной чушью. Посольство США утверждало о том, что в Республике Сербской якобы есть лагеря, которые совместно с силами России собираются организовать дестабилизацию в Молдавии. Глава РФ уточнил, что в стране даже нет таких инструментов, организующих шествия или беспорядки.

Выборы президента Молдавии прошли 20 октября. Согласно данным ЦИК, после обработки 99,5% протоколов действующий президент республики Майя Санду набрала 42,4% голосов. На втором месте оказался бывший генпрокурор Александр Стояногло с 26,01%.

После обработки 100% протоколов Санду в первом туре президентских выборов получила 42,45%, а Стояногло – 25,99%. Третье место занял лидер "Нашей партии" Ренато Усатый – 13,79%.