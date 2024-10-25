Путин назвал полной чушью попытки обвинить РФ в организации беспорядков где-либо

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Попытки обвинить Россию в организации беспорядков и дестабилизации ситуации где-либо являются полной чушью. Об этом заявил Владимир Путин во время переговоров с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком на полях саммита БРИКС в Казани. Трансляция встречи велась в телеграм-канале Кремля.

Додик в ходе встречи вспомнил утверждения посольства США о том, что в Республике Сербской якобы есть лагеря, которые совместно с силами РФ собираются организовать дестабилизацию в Молдавии. По словам Додика, это абсолютная ложь, с помощью которой Запад пытается оказать давление.

Путин, в свою очередь, назвал подобные обвинения в сторону РФ попытками демонизировать Москву.

"Это полная чушь. Нам еще только этого не хватало. Да и инструментов у нас таких нет – организовывать там какие-то шествия, беспорядки. Полный бред", – добавил он.

По мнению президента РФ, такие заявления со стороны Запада необходимы ему исключительно для продвижения собственной повестки и ухода от ответственности за фундаментальные ошибки, совершенные в отношении других стран.

Саммит стран БРИКС успешно завершился в Казани. Он проходил с 22 по 24 октября. На мероприятие прибыли представители 36 стран. При этом 22 делегации были представлены на высшем уровне.

В рамках саммита лидеры БРИКС приняли Казанскую декларацию, в которой фиксируются итоги встречи и всего председательства РФ в объединении. Этот документ также планируется распространить в ООН.