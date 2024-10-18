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18 октября, 12:25

Происшествия

Задержанный во Франции за "дестабилизацию" ОИ россиянин отпущен под домашний арест

Фото: 123RF/tassev

Задержанный во Франции по обвинениям в дестабилизации Олимпиады гражданин России Кирилл Грязнов отпущен под домашний арест, передает РИА Новости со ссылкой на российское посольство во Франции.

В диппредставительстве подчеркнули, что продолжают внимательно следить за ситуацией и в случае обращения со стороны Грязнова или его родственников посольство окажет необходимую помощь.

Грязнова задержали во Франции в июле. На мужчину завели дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством для организации беспорядков. По данным полиции, в его квартире был проведен обыск, при котором были найдены "некоторые улики".

По мнению французской прокуратуры, задержанный имел намерение организовать инциденты, способные "вызвать дестабилизацию во время Олимпийских игр".

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