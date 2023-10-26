Суд в Швеции оправдал задержанного по подозрению в шпионаже в пользу РФ

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Стокгольмский окружной суд оправдал 60-летнего мужчину, который был задержан в конце ноября прошлого года по подозрению в незаконной разведывательной деятельности в пользу России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебную инстанцию.

Уточняется, что ранее ему предъявили обвинение среди прочего в незаконной разведывательной деятельности против Швеции и против иностранной державы.

В апреле гражданку России задержали в Швеции. Ее заподозрили в промышленном шпионаже. СМИ сообщали, что женщина работала на нефтеперерабатывающем заводе компании Preem в Гетеборге.

Позднее местная прокуратура приняла решение отпустить ее. Однако отмечалось, что продолжается вестись предварительное следствие.

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