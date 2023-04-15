Прокуратура Швеции отпустила задержанную по подозрению в промышленном шпионаже россиянку

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Прокуратура Швеции приняла решение отпустить россиянку, которую задержали по подозрению в промышленном шпионаже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Подозрения в отношении задержанного в четверг стали слабее, также не было достаточных оснований для задержания. Поэтому сегодня я принял решение об освобождении этого лица", – отметил прокурор Джеймс фон Рейс.

Однако он добавил, что продолжается вестись предварительное следствие.

14 апреля гражданку России задержали в Швеции. Ее заподозрили в промышленном шпионаже. СМИ сообщали, что женщина работала на нефтеперерабатывающем заводе компании Preem в Гетеборге.

Ранее власти США предъявили российскому гражданину Сергею Черкасову, задержанному в Бразилии, обвинения в шпионаже и мошенничестве. Сообщалось, что его считают сотрудником российской разведки. Ему также приписывали мошенничество с использованием виз, банковских и электронных средств.

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