США предъявили обвинения россиянину Сергею Черкасову в шпионаже и мошенничестве

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Власти США предъявили российскому гражданину Сергею Черкасову, задержанному в Бразилии, обвинения в шпионаже и мошенничестве. Об этом со ссылкой на Минюст США сообщает ТАСС.

"Черкасов начал действовать в качестве нелегального агента в 2012 году в Бразилии под именем Феррейра, а в 2018 году он переехал в США после поступления в аспирантуру университета, расположенного в округе Колумбия. В настоящее время Черкасов находится в заточении в Бразилии по обвинению в мошенничестве", – заявили в ведомстве.

Уточняется, что в Вашингтоне Черкасова считают сотрудником российской разведки. Ему также приписывается мошенничество с использованием виз, банковских и электронных средств.

Согласно заявлениям Минюста США, россиянин покинул Штаты в 2020 году, но якобы продолжил использовать свои связи в академической среде, чтобы собирать данные о внешней политике США и передавать ее российской разведке. По данным ведомства, Черкасов также пытался устроиться на работу в Международный уголовный суд в Гааге и получил там отказ, после чего вернулся в Бразилию и был арестован за мошенничество, связанное с использованием фальшивого имени Виктора Мюллера Феррейры.

Ранее сообщалось, что суд Швеции вынес приговор двум гражданам за шпионаж в пользу РФ. Тюремный срок получили два брата Пеймане и Паяме Киа, одному из них назначили пожизненное тюремное заключение, другому – лишение свободы на срок 9 лет и 9 месяцев.

До этого сообщалось, что сын красноярского губернатора Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии. Уссу грозила экстрадиция в США, где его ожидали 30 лет тюрьмы.

Сын красноярского губернатора Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии

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