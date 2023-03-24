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Сын красноярского губернатора Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии

Сын красноярского губернатора Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии

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Сын красноярского губернатора Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии. Мужчина сломал электронный браслет и бросился в бега. Все случилось через сутки после того, как миланский суд разрешил его экстрадицию в США.

Там Усса-младшего обвиняют в обходе санкций, отмывании денег и незаконных сделках. 40-летний бизнесмен не стал дожидаться, пока его отправят в Штаты, где ему грозит 30 лет тюрьмы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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