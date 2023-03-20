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20 марта, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": мужчина после неудачной сделки потерял почти миллион рублей

"Московский патруль": мужчина после неудачной сделки потерял почти миллион рублей

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Иван Шабаблин после неудачной сделки потерял почти миллион рублей. Мужчина вместе со своей сестрой, перед тем как приобрести товар, тщательно, как ему казалось, проверил поставщика.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Санкции подразумевают наказание до шести лет. Сейчас полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах преступления.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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