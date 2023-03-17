СК предъявил обвинения в поджоге и попытке убийства слесарю из Дмитрова

Следственный комитет предъявил обвинения в поджоге и попытке убийства слесарю из Дмитрова, который 16 марта решил отомстить бывшим работодателям. Об этом сообщили в областном управлении СК.

Уволенный 55-летний мужчина пришел в управляющую компанию, облил горючим четырех человек и поджег. В итоге пострадавшие в данный момент находятся в больнице. Всего это пять человек. У них ожоги разной степени тяжести. Обвиняемому назначали психиатрическую экспертизу. Следствие просит суд его арестовать.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.