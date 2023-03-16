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16 марта, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": столичные полицейские задержали владельцев фальшивого обменника

"Московский патруль": столичные полицейские задержали владельцев фальшивого обменника

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Столичные полицейские задержали владельцев фальшивого обменника. Злоумышленники у клиента похитили более 4 миллионов рублей. Об этом сообщили в МВД.

Предварительно установлено, что злоумышленники арендовали офис в здании на Мясницкой улице и разместили объявление в Сети об услугах по обмену валют.

Гражданин встретился с аферистами и передал им более 4,5 миллиона рублей для пересчета и обмена на доллары США. Получив деньги, мнимые операционисты под надуманным предлогом вышли из офиса и скрылись. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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