Экс-глава кизлярского ОМВД получил пожизненный срок за теракты в Москве в 2010 году

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Второй западный военный окружной суд приговорил к пожизненному сроку экс-начальника РОВД по Кизлярскому району Дагестана, полковника Гази Исаева за участие в терактах в метро Москвы.

"Окончательно назначить Исаеву Гази Магомедовичу наказание в виде пожизненного лишения свободы", – передает РИА Новости решение председательствующего судьи Константина Репета.

Кроме того, Исаева лишили звания полковника. Суд также взыскал с бывшего правоохранителя 17 миллионов рублей. Сумма была запрошена в качестве компенсации за теракт в столичном метро в 2010 году. Иски потерпевших суд при этом отклонил. Они просили взыскать с соучастника террористов от 400 тысяч до 600 миллионов рублей.

Экс-полицейский не признал свою вину. В последнем слове Исаев заявил, что обвинение было основано на показаниях тех людей, которых он сам посадил за решетку.

Бывшему правоохранителю предъявили обвинение по делу о терактах осенью 2020 года. В декабре Басманный районный суд продлил ему арест до 4 апреля 2021 года.

Два взрыва в московском метро произошли 29 марта 2010 года. Сначала взрывное устройство сработало на "Лубянке", а спустя полчаса – на станции "Парк культуры". В результате этого погиб 41 человек, а пострадали – 88. Среди них были граждане России, Таджикистана, Киргизии, Филиппин, Израиля и Малайзии.

По информации следствия, Исаев был членом международной организации "Имарат Кавказ" (запрещенная в РФ исламистская организация). Туда входили боевики с Северного Кавказа. Экс-полковник рассказывал боевикам о проводимых разыскных мероприятиях полиции.

Согласно материалам дела, Исаев лично перевез на машине одну из смертниц. На ней было закреплено самодельное взрывное устройство. Экс-полковник привез ее на автостанцию в районе Кизляра, оттуда смертница уехала в Москву.

Арестованный полковник Гази Исаев не признал причастность к терактам

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