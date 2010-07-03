Суд арестовал причастного к терактам в московском метро боевика

Фото: ТАСС/ФСБ РФ

Басманный суд Москвы арестовал Магомеда Нурова, которого обвиняют в причастности к организации взрывов в московском метро в 2010 году, до конца мая.

"Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить", – цитирует ТАСС судью Наталью Дударь.

Ранее сообщалось, что мужчина в ходе заседания суда признал свою вину. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку").

Адвокаты задержанного утверждают, что их подзащитный не давал признательных показаний. "Он не признает своей вины в инкриминируемых обвинениях, связанных с терроризмом", – сообщила сторона защиты на суде.

Ранее ФСБ опубликовало видео задержания Магомеда Нурова. Показаны моменты, когда члену бандгруппы показали постановление о задержании и когда его доставили в Москву для проведения следственных действий.

29 марта 2010 года в московской подземке произошли два взрыва: один – на "Лубянке", а второй – спустя полчаса на "Парке культуры". Погиб 41 человек, еще 88 попали в больницу. Среди пострадавших были граждане России, Таджикистана, Киргизии, Филиппин, Израиля и Малайзии.

Первый взрыв произошел в 07:56 во втором вагоне именного поезда "Красная стрела", который следовал в сторону станции "Бульвар Рокоссовского". Закрепленная на смертнице бомба сработала, когда поезд остановился перед открытием дверей. Второй взрыв прогремел в 08:39 на "Парке культуры" в третьем вагоне поезда маршрута № 45. Состав также следовал в сторону "Улицы Подбельского".

Спецслужбы назвали организатором лидера террористического подполья Магомедали Вагабова, в том же году его ликвидировали.