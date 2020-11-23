Главе Кизлярского ОМВД предъявили обвинение по делу о терактах в Москве в 2010 году

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Следственный комитет предъявил обвинение начальнику ОМВД России по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаеву по уголовному делу о терактах в московском метро в 2010 году, сообщается на сайте СК.

Речь идет о терактах, совершенных на станциях "Лубянка" и "Парк культуры". Полковника полиции обвиняют в участии в преступном сообществе, бандитизме и террористическом акте.

Два взрыва в московском метро произошли 29 марта 2010 года. Сперва бомба сработала на "Лубянке", а спустя полчаса – на станции "Парк культуры".

Теракты унесли жизни 41 человека. Пострадали 88 человек. Среди них были граждане России, Таджикистана, Киргизии, Филиппин, Израиля и Малайзии.