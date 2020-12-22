Арест главы полиции Кизлярского района Дагестана продлили до 4 апреля

Фото: пресс-служба Басманного суда

Басманный районный суд продлил арест главе полиции Кизлярского района Дагестана Гази Исаева, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

"Срок ареста Исаеву продлен до 4 апреля 2021 года", – заявили в суде.

Исаев задержан в рамках уголовного дела о совершенных в 2010 году террористических актах на станциях "Лубянка" и "Парк культуры". По версии следствия, тогда Исаев был членом группировки "Имарат Кавказ" (организация, запрещенная на территории РФ). Сам Исаев не признает свою вину.

Два взрыва в московском метро произошли 29 марта 2010 года. Сперва взрывчатка сработала на "Лубянке", а спустя полчаса – на станции "Парк культуры". В результате теракта погиб 41 человек, пострадали 88 человек.