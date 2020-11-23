Суд арестовал главу кизлярского ОМВД по делу о терактах в Москве в 2010 году

Фото: ТАСС/пресс-служба Басманного суда

Начальник ОМВД России по Кизлярскому району Дагестана, полковник полиции Гази Исаев был заключен под стражу Басманным судом по уголовному делу о терактах в Московском метрополитене в 2010 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"В отношении Исаева избрано содержание под стражей до 4 января 2021 года", – уточнили в ведомстве.

При этом, по словам адвоката, свою вину Исаев не признает.

Два взрыва в московском метро произошли 29 марта 2010 года. Сперва взрывчатка сработала на "Лубянке", а спустя полчаса – на станции "Парк культуры".

Первый взрыв произошел в 07:56 во втором вагоне именного поезда "Красная стрела", который следовал в сторону станции "Бульвар Рокоссовского". Второй взрыв прогремел в 08:39 на "Парке культуры" в третьем вагоне поезда маршрута № 45.

Теракты унесли жизни 41 человека. Пострадали 88 человек. Среди них были граждане России, Таджикистана, Киргизии, Филиппин, Израиля и Малайзии.