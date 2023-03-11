Автомобиль наехал на препятствие в Южном Бутове

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Водитель автомобиля не справился с управлением в Южном Бутове и наехал на препятствие, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

ДТП произошло на пересечении улиц Брусилова и Полевой. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Из-за аварии движение в сторону улицы Маршала Савицкого затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.

По информации ТАСС, ВАЗ не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения. В результате, по предварительным данным, пострадали три человека.

Ранее стало известно, что двое детей скончались из-за полученных травм в аварии с участием автобуса и двух автомобилей в Нижегородской области. Министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов отметил, что в ДТП пострадали двое детей и двое взрослых. Дети попали в больницу в тяжелом состоянии, и медикам не удалось их спасти.

До этого в Северо-Западном тоннеле на проспекте Маршала Жукова произошла авария с участием двух автомобилей. Позже движение на этом участке дороги было восстановлено.



Авария с участием такси произошла в ЮВАО Москвы

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