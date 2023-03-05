Двое детей скончались после аварии в Нижегородской области

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Двое детей скончались в аварии с участием автобуса и двух легковых автомобилей в Кстовском районе возле деревни Ржавка Нижегородской области. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

По уточненной информации, в результате аварии пострадали двое детей и двое взрослых, заявил он.

"Двое детей в крайне тяжелом состоянии доставлены в Большемурашкинскую ЦРБ, где, несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, скончались", – написал Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что одну из пострадавших с травмой в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в НОКБ имени Семашко. Также двоих детей доставили в детскую областную клиническую больницу, их сопровождал отец, получивший легкую травму.



На данный момент они проходят обследование. На территории аварии работали четыре бригады скорой медицинской помощи, добавил Мелик-Гусейнов.

ДТП произошло в воскресенье, 5 марта. До этого сообщалось об одном погибшем и десяти пострадавших. Авария случилась с участием рейсового автобуса (маршрут № 225) и двух легковых автомобилей.

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