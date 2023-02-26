Бетономешалка опрокинулась в Лефортовском тоннеле в Москве

Фото: телеграм-канал ''Говорит Москва''

В Лефортовском тоннеле в Москве после столкновения с легковой машиной опрокинулся автобетоносмеситель. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Грузовой автомобиль столкнулся с другим автомобилем и опрокинулся на проезжую часть. <...> Движение по внешней стороне ТТК полностью перекрыто", – говорится в сообщении.

Отмечается, что также для автомобилей сейчас недоступен съезд на ТТК с шоссе Энтузиастов. На месте работают оперативные службы. Причина ДТП выясняется.

Ранее 26 февраля массовое ДТП произошло на трассе М-11 в Новгородской области. Согласно последним данным, там столкнулись по меньшей мере 32 автомобиля. В результате погибла одна женщина, еще 12 человек получили травмы.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!