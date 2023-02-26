Количество попавших в ДТП под Новгородом машин увеличилось до 32

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Число автомобилей, попавших в аварию на федеральной трассе М-11 в Новгородской области, увеличилось до 32. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-оператора дороги М-11 ОССП (Объединенные системы сбора платы).

"Из-за сложных метеорологических условий в ДТП на М-11 попало 25 легковых машин и семь грузовых автомобилей. Один из грузовых автомобилей перевозил битум, который растекся по дороге", – говорится в сообщении.

Авария произошла в 11:20 в воскресенье, 26 февраля. По последним данным, в результате ДТП 12 человек получили травмы. Также погибла одна женщина.

На территории происшествия работают сотрудники дорожной полиции. Дорогу перекрыли в сторону Москвы. Движение временно перенесли по автодороге М-10.

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