15:43Происшествия
Погрузочный кран на Новой Риге полностью блокировал движение в сторону Москвы
На месте работают экстренные службы. Автомобилистов призвали выбирать пути объезда.
Ранее стало известно о ДТП с четырьмя автомобилями, которое произошло 3 февраля в районе села Чапланово Холмского городского округа Сахалинской области. Одним из участников аварии стал автобус, в котором находились десять детей.
По предварительным данным, в ДТП пострадали два человека, в том числе один ребенок.
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