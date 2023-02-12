Подросток был за рулем одной из машин во время ДТП на Волгоградском проспекте

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Подросток находился за рулем одного из автомобилей, попавшего в аварию на Волгоградском проспекте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП, один из них находился за рулем автомобиля", – отметил собеседник информагентства.

Уточняется, что подросток управлял автомобилем марки Tesla. Судя по кадрам с места происшествия, машина врезалась в фонарный столб.

Инцидент произошел ранее в понедельник. Сообщалось о столкновении двух автомобилей дома 181, корпуса 1, на Волгоградском проспекте.

В результате ДТП пострадали мальчик и девочка 2020-го и 2019 годов рождения. Их госпитализировали. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает.



Два человека пострадали в ДТП на Волгоградском проспекте

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