14:45Происшествия
Подросток был за рулем одной из машин во время ДТП на Волгоградском проспекте
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Подросток находился за рулем одного из автомобилей, попавшего в аварию на Волгоградском проспекте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП, один из них находился за рулем автомобиля", – отметил собеседник информагентства.
Уточняется, что подросток управлял автомобилем марки Tesla. Судя по кадрам с места происшествия, машина врезалась в фонарный столб.
Инцидент произошел ранее в понедельник. Сообщалось о столкновении двух автомобилей дома 181, корпуса 1, на Волгоградском проспекте.
В результате ДТП пострадали мальчик и девочка 2020-го и 2019 годов рождения. Их госпитализировали. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает.
Два человека пострадали в ДТП на Волгоградском проспекте
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