Арнольд Шварценеггер попал в ДТП в Лос-Анджелесе

Фото: ТАСС/Panoramic/Zuma

Американский актер Арнольд Шварценеггер сбил велосипедистку в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ.

По информации таблоида, женщина совершила внезапный маневр прямо перед машиной бывшего губернатора Калифорнии, он не успел затормозить. Пострадавшую госпитализировали.

Отмечается, что Шварценеггер дал полицейским подробные показания в связи с ДТП, а также забрал велосипед пострадавшей, пообещав его отремонтировать.

Чуть больше года назад Шварценеггер также попал в ДТП в Лос-Анджелесе. Управляя внедорожником GMC Yukon, актер врезался в автомобиль Toyota Prius. От удара его машина оказалась одним колесом на капоте легковушки.

Сам Шварценеггер не пострадал, однако женщина, находившаяся за рулем Toyota, была госпитализирована.

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