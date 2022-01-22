Арнольд Шварценеггер попал в ДТП в Калифорнии – СМИ

06:19
Фото: AP/Invision/Photo by Willy Sanjuan
Актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер попал в ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает портал TMZ.
По информации издания, Шварценеггер управлял внедорожником GMC Yukon, который врезался в автомобиль Toyota Prius. От удара его машина оказалась одним колесом на капоте легковой машины.
Также сообщается, что сам актер не пострадал. Женщина, которая находилась в Toyota Prius, госпитализирована с травмой головы.
Один из очевидцев рассказал журналистам, что столкновение выглядело так, будто это был трюк, сделанный для фильма.
Ранее сообщалось, что знаменитый голливудский актер и режиссер Джордж Клуни попал в ДТП за рулем скутера по пути на съемочную площадку. Инцидент произошел на итальянском острове Сардиния. В пути актер столкнулся с универсалом Mercedes-Benz. В результате он получил травму глаза и ушибы ноги и руки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: