Арнольд Шварценеггер попал в ДТП в Калифорнии – СМИ

Фото: AP/Invision/Photo by Willy Sanjuan

Актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер попал в ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает портал TMZ.

По информации издания, Шварценеггер управлял внедорожником GMC Yukon, который врезался в автомобиль Toyota Prius. От удара его машина оказалась одним колесом на капоте легковой машины.

Также сообщается, что сам актер не пострадал. Женщина, которая находилась в Toyota Prius, госпитализирована с травмой головы.

Один из очевидцев рассказал журналистам, что столкновение выглядело так, будто это был трюк, сделанный для фильма.

Ранее сообщалось, что знаменитый голливудский актер и режиссер Джордж Клуни попал в ДТП за рулем скутера по пути на съемочную площадку. Инцидент произошел на итальянском острове Сардиния. В пути актер столкнулся с универсалом Mercedes-Benz. В результате он получил травму глаза и ушибы ноги и руки.