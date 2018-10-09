Актер Дмитрий Назаров сбил пешехода в Москве

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Актер Дмитрий Назаров сбил пешехода на Варшавском шоссе в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел у дома № 65 8 октября, в 23:30. Артист, управлявший автомобилем Audi, сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. После ДТП актер вызвал скорую.

По словам источника агентства, информация о нетрезвом состоянии водителя, появившаяся в СМИ, не нашла подтверждения. 29-летнего пострадавшего госпитализировали в ГКБ №12, у него перелом костей предплечья.

Дмитрий Назаров известен по ролям в фильме "SOS, Дед Мороз, или Все сбудется", сериалах "Кухня", "Гражданин начальник" и "Тобол". Ведет шоу "Кулинарный поединок" и является актером театра МХТ имени Чехова.